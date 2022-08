Continua la classifica delle auto elettriche più vendute nel nostro paese. A luglio 2022, in particolare, troviamo ancora una volta sul podio al primo posto la Fiat 500, che rimane dunque una delle più apprezzate tra tutte con ben 778 nuove immatricolazioni. Vediamo qui di seguito il resto della classifica e anche le classifiche riguardanti le auto inride HEV e le auto con tecnologia plug-in.

Auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2022: sul podio la Fiat 500

Il mercato automobilistico in Italia continua il suo trend un po’ negativo, anche se comunque in maniera più contenuta, con una flessione pari allo 0,8%. Nonostante questo, la Fiat 500 si è ricollocata nuovamente al primo posto della classifica delle auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2022, raggiungendo come già detto quota 778 unità immatricolate.

Quest’ultima è stata seguita al secondo posto dalla Smart ForTwo con uno stacco non di poco conto, ovvero con 308 modelli immatricolati. Al terzo posto, invece, troviamo la Renault Twingo E-Tech Electric con 263 immatricolazioni. Nel complesso, le nuove immatricolazioni sono state pari a 3.617.

Per quanto riguarda la classifica delle auto ibride HEV più vendute, si è piazzata al primo posto la Fiat Panda con ben 5.684 nuovi modelli immatricolati. La seguono al secondo posto la Lancia Ypsilon con 2.714 immatricolazioni e la Fiat 500 con 2.470 immatricolazioni. I modelli immatricolati in totale sono stati ben 36.841. La classifica delle auto con tecnologia Plug-in più vendute, infine, vede nuovamente al primo e secondo posto due vetture a marchio Jeep, ovvero Jeep Compass e Jeep Renegade rispettivamente con 886 e 833 nuovi modelli immatricolati.