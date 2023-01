Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso sud coreano Samsung dovrebbe svelare il nuovo Galaxy A54 esattamente un mese dopo i nuovi top di gamma Galaxy S23.

Due progetti molto delicati per ragioni diverse: se gli S23 dovranno imporsi sugli altri top di gamma del 2023, Galaxy A54 dovrà dimostrare di essere un degno erede dei predecessori. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy A54 arriverà con un design più attuale

I colleghi di androidheadlines.com hanno ottenuto delle immagini di Galaxy A54. Lo smartphone dovrebbe arrivare in quattro colori, nero, bianco, giallo e un azzurro tendente al viola. Ma non sono tanto i colori a catturare l’attenzione, quanto il design che rispetto a Galaxy A53 dovrebbe cambiare molto. Sul retro le tre fotocamere sono “libere”, non c’è più il gruppo leggermente rialzato rispetto alla superficie posteriore.

Un minimalismo che dona un’aria più moderna al progetto. Più attuale anche la superficie frontale di Galaxy A54: la cornice della parte bassa del display sembra leggermente più abbondante delle altre tre, ma dalle immagini la differenza sembra minima e nel complesso a giovarne è l’intera superficie, più armoniosa. Larghezza e spessore secondo i colleghi cresceranno, ma non la lunghezza.

Per quanto riguarda le specifiche, Galaxy A54 dovrebbe avere un display OLED Full HD+ da 6,4 pollici e 120 Hz, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh, mentre la fotocamera principale posteriore dovrebbe scattare a 50 megapixel. Che dire, non vediamo l’ora di vederlo!.