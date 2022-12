netflix-dice-addio-ad-alcuni-film-e-serie-tv-nel-2023

Ormai siamo abituati al fatto che i servizi di streaming annunciano ogni mese l’imminente ritiro di un certo numero di titoli. Lo fanno perché hanno stabilito che il pubblico non è particolarmente interessato a certi titoli, o forse perché sono in circolazione da troppo tempo. In ogni caso, il controllo dei costi è fondamentale nel presente, quindi è necessario fare scelte difficili.

Ogni mese, Netflix deve licenziare alcuni dipendenti per dedicare risorse ad altri. Di conseguenza, alcuni spettacoli, come Fate: The Winx Saga e Warrior Nun, rimangono sul servizio di streaming mentre altri, come The Secret World of Arrietty, vengono interrotti. In questi ultimi giorni dell’anno, infatti, Netflix è pronta a dare l’addio a otto serie televisive e a ben duecento film.

Netflix, ecco le serie che saranno rimosse

Per fare spazio a titoli nuovi e originali, ma anche a produzioni locali e a serie televisive che gli spettatori amano e seguono con interesse, come Manifest, The Crown ed Emily in Paris, per citare alcuni degli ultimi successi, si è deciso a sbarazzarsi di quelli che non attirano l’attenzione perché la cosa più importante è accontentare il pubblico.

Sicuramente ci sarà posto anche per Bridgerton, che continua ad appassionare nonostante il passare delle stagioni, e per la seconda stagione di Wednesday, che in poco tempo è diventata una delle serie tv più amate. I film che sono stati rimossi in questi giorni sono:

Black

E fuori nevica

Noi

Io, loro e Lara

I fratelli Sisters

Febbre da cavallo – La mandrakata

La mafia uccide solo d’estate

Giusta causa

La banda delle Antille

I seguenti programmi televisivi, tra cui Novine, Pac Man e le avventure fantasma, Little Big Timmy, Shaun the Sheep e Transformers: Cyberverse, non saranno più disponibili su Netflix a partire da oggi.