una-mostruosa-tempesta-di-neve-ha-colpito-gli-usa-durante-le-feste-natalizie

Il termine “bianco Natale” ha assunto una connotazione molto negativa quando una mostruosa tempesta artica ha colpito gli Stati Uniti durante il fine settimana festivo, portando con sé distruzione e numerose vittime. Come risulta dal primo bilancio delle autorità, la “tempesta di neve del secolo” ha già causato la morte di decine di persone negli Stati Uniti solo nel corso di questo fine settimana e continua a causare problemi nello Stato di New York, dove le famiglie sono bloccate da giorni.

Byron Brown, sindaco di una delle principali città di New York, Buffalo, sostiene che la cittò non è stata in grado di funzionare per cinque giorni a causa di una forte nevicata che ha raggiunto un’altezza di oltre 1,5 metri, causando interruzioni di corrente e altri problemi.

La tempesta sembra essersi calmata

Kathy Hochul, governatore di New York, ha descritto l’area come “una vera e propria zona di combattimento”. Ha poi dichiarato: “È indiscutibilmente la nevicata del secolo”, per esprimere ulteriormente il suo shock. Le persone riferiscono che, mentre la neve continuava a scendere, gli automobilisti e i residenti che cercavano di fuggire dalle loro case per il freddo pungente sono rimasti bloccati sulle strade e non hanno potuto essere raggiunti in tempo per salvarli.

Le ambulanze non sono riuscite a raggiungere alcuni quartieri per diverse ore perché gli spazzaneve non riuscivano a liberare le strade. Di conseguenza, in alcuni casi sono stati i soccorritori a dover essere salvati. Le temperature estremamente basse, nell’ordine delle decine di gradi sotto zero, hanno causato la cancellazione di centinaia di voli, hanno isolato intere città, hanno lasciato migliaia di case senza elettricità o riscaldamento e hanno seppellito auto e persone sotto massicce nevicate.

Per aiutare coloro che potrebbero aver “passato il peggior Natale della loro vita”, il vicepresidente Joe Biden ha recentemente approvato una dichiarazione di emergenza per i molti Stati colpiti duramente dalle recenti tempeste.