Siamo ancora distanti dall’arrivo del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra ma emergono già degli indizi sulle particolarità del suo successore, il Galaxy S24 Ultra. La serie arriverà soltanto nel 2024 ma alcune voci si espongono sulle caratteristiche del futuro top di gamma affermando che sarà dotato di un nuovo teleobiettivo.

Samsung rilascerà la serie Galaxy S23 il 1° febbraio, anche se la data non è stata ancora confermata. I dispositivi in arrivo sono tre e tra questi sarà presente un modello Ultra dotato di un sensore fotografico da 200 megapixel appositamente ideato dall’azienda. In futuro il comparto fotografico sarà ancora più interessante grazie all’arrivo di un teleobiettivo aggiornato.

Samsung Galaxy S24: la fotocamera fa già parlare di sé!

A rivelare la volontà di Samsung di aggiornare la fotocamera del suo Galaxy S24 è il leaker Ice Universe che, pur non soffermandosi sui dettagli della nuova tecnologia pensata dal colosso, ritiene molto probabile l’arrivo di un teleobiettivo capace di migliorare sensibilmente l’intero comparto fotografico. Samsung Galaxy S24 potrebbe così accogliere un sensore principale da 108 megapixel e tre ulteriori sensori da 12 megapixel ognuno.

Il portale 91mobiles.com sottolinea la coincidenza temporale tra la comunicazione rilasciata dal leaker circa l’arrivo di un nuovo teleobiettivo e la precedente presentazione da parte di LG di un obiettivo aggiornato dalle dimensioni ridotte. Non è ancora possibile affermare che la soluzione a cui fa riferimento Ice Universe corrisponda con la novità rilasciata da LG ma le probabilità non sono scarse.

Le notizie sul Galaxy S24 emergono con largo anticipo rispetto al periodo nel quale sarà lanciato ufficialmente. Dunque, avremo modo di ottenere conferma all’ipotesi avanzata e di conoscere tutta la scheda tecnica ed eventuali aggiornamenti nel corso dei mesi a venire.