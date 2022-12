Il mercato dei device foldable si sta espandendo in maniera importante e tutti i principali brand tecnologici stanno lanciando la propria soluzione. Tra questi però, manca Apple che non ha ancora realizzato alcun device con display pieghevole.

Gli analisti sono sicuri che l’azienda di Cupertino stesse sviluppando un device innovativo e funzionale in grado di sbaragliare la concorrenza. In particolare, si prevedeva il debutto di un tablet foldable appartenente alla linea iPad.

Considerando le funzionalità e la possibilità di espandere il display mantenendo le dimensioni compatte, il device pieghevole sarebbe rientrato nella famiglia iPad Mini. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezione, sembra che il progetto abbia preso una piega diversa da quanto preventivato.

Apple sta sviluppando un device foldable di fascia alta che non rientrerà nella famigli iPad Mini ma potrebbe rivoluzionare il settore

Il noto analista Ming-Chi Kuo, esperto del mondo Apple, ha rivelato che il presunto iPad Mini con display pieghevole non vedrà mai la luce. Si tratta di affermazioni personali, ma considerando l’esperienza e la vicinanza a fonti interne, questa notizia non può essere bollata come semplice indiscrezione.

L’analista sostiene che Apple non ha cancellato definitivamente il progetto di un device foldable e questa tipologia di dispositivo potrebbe arrivare nel 2025. Tuttavia, si tratterà di un prodotto che avrà vita propria e non sarà legato ad altre famiglie di prodotto già esistenti.

Infatti, associando il tablet pieghevole alla famiglia iPad mini si sarebbe creata molto confusione nei consumatori. In particolare il prezzo avrebbe lasciato perplessi gli utenti, con un aumento esponenziale del costo proprio a causa delle tecnologia inedita utilizzata.

Le prime stime indicano che il device foldable, se mai sarà presentato, avrà un prezzo di listino di circa 2.500 dollari. In questo modo, si andrà a sottolineare la fascia premium del dispositivo senza però intaccare le vendite degli altri prodotti come iPad e iPhone proprio per la sua natura unica.

Probabilmente, quando la tecnologia diventerà più matura e meno costosa, Apple potrebbe realizzare anche altri formati di device pieghevole. Questo aprirà le porte per il primo iPhone foldable o anche per il MacBook pieghevole. Non resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni a riguardo che certamente non tarderanno ad arrivare.