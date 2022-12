Le innovazioni introdotte da Apple sui propri dispositivi rendono i nuovi modelli sempre eccezionali. Il salto generazionale, spesso, è talmente importante da rendere il modello precedente quasi del tutto obsoleto.

Secondo un report realizzato da The Elec, testata giornalistica Sud Coreana, Apple potrebbe essere in procinto di mandare in pensione le famiglie iPad Mini e MacBook Pro. Per raggiungere questo obiettivo sono in lavorazione due nuovi device decisamente rivoluzionarii.

Le indiscrezioni indicano che l’azienda di Cupertino sta lavorando su un device foldable ed in particolare questo dispositivo apparterrà alla famiglia iPad. L’idea dell’azienda si preannuncia unica sotto ogni punto di vista e sarà in grado, ancora una volta, di rivoluzionare il settore.

Apple sta lavorando per fare un salto generazionale importantissimo con i device della linea iPad e MacBook Pro integrando soluzioni innovative ed uniche

Stando a quanto emerso, il nuovo iPad Foldable avrà una diagonale da 10 pollici quando piegato. La dimensione del display potrebbe quasi raddoppiare quando lo si aprirà del tutto. Tuttavia, questo non è l’unico modello pieghevole su cui Apple sta lavorando.

L’azienda della mela sta sviluppando anche un device pieghevole da 20 pollici che potrebbe prendere il posto della linea MacBook Pro. Le dimensioni da chiuso invece saranno da circa 15 pollici per il lavoro in mobilità.

Per entrambi i dispositivi lo sviluppo è nelle fasi iniziali e, al momento, non ci sono informazioni ufficiali in merito. Non è chiaro come l’azienda intenda proseguire lo studio e quali saranno le caratteristiche hardware dei device.

Provando ad immaginare delle possibili date di rilascio, i dispositivi foldable realizzati da Apple potrebbero arrivare sul mercato tra il 2025 e il 2027. Il primo modello potrebbe essere iPad Fold da 10 pollici mentre il secondo il MacBook Pro Fold da 20 pollici.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere un iPhone pieghevole, il report indica che l’azienda sta abbandonando il progetto. Infatti, un device di questo tipo non porterebbe abbastanza vantaggi all’utente da giustificarne la realizzazione.