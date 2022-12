Il mondo del collezionismo svaria su innumerevoli settori, oltre a francobolli e SIM top number, uno dei più conosciuti va indubbiamente a toccare le monete e banconote. Al giorno d’oggi infatti sono tantissimi i collezionisti pronti a tutto pur di accaparrarsi gli esemplari più rari, anche spendere cifre letteralmente da capogiro.

Chiaramente le cifre di cui parleremo nell’articolo sono da considerarsi ideali, infatti la valutazione dell’esemplare in sè varia di caso in caso, poiché dipenderà dalle condizioni effettive e dallo stato dello stesso. Anche dopo aver ottenuto la giusta valutazione, rivenderlo sarà tutt’altro che semplice, si dovrà avere la fortuna di trovare il giusto collezionista pronto a fare follie per l’acquisto.

Non dimenticatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, sono disponibili i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte.

Monete rare, ecco quali sono gli esemplari che vi faranno diventare ricchi

Le banconote più richieste al mondo sono le prime 100 australiane, talmente rare da essere vendute a ben 185’000 euro al pezzo, cifre assurde e assolutamente da capogiro. Discorso diverso per quanto riguarda le monete, molto più diffuse, sebbene comunque le 10 lire italiane, nelle specifiche annate (in particolare il 1954), potrebbero valere anche fino a 1500 euro al pezzo.

Volendo salire nel guadagno effettivo è necessario giungere nel mondo Euro, con gli esemplari del 2007, nella variante dedicata a Grace Kelly, pensate ne sono stati stampati solamente 2000, e per questo motivo il prezzo di vendita attuale, in perfette condizioni, si aggira attorno ai 2000 euro.

Il mondo del collezionismo è davvero vario ed articolato, quanto riportato nell’articolo è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende nel caso decideste di approfondirne la conoscenza.