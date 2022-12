Iliad mai come in questa stagione natalizia del 2022 ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti una serie di vantaggiose offerte. Il provider francese ha deciso di investire non soltanto nelle tariffe legate alla telefonia mobile, ma anche in una nuova promozione vincolata alla telefonia fissa ed alla Fibra ottica.

L’occasione migliore per gli utenti che scelgono la telefonia fissa del provider francese è certamente la Iliad Box. Con questa proposta gli utenti si troveranno a pagare un canone mensile di 23,99 euro al mese con internet illimitato con le velocità di ultima generazione sino a 4 Gbps e con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Iliad, nuova tariffa da 120 Giga e Fibra ottica

Sul fronte della telefonia mobile, invece, la grande occasione per i clienti di Iliad è certamente la Flash 120. Gli utenti che attivano questa ricaricabile pagheranno soltanto 7,99 euro con un ticket corrispondente di 120 Giga per la navigazione internet, chiamate senza limiti verso tutti ed SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica.

Il prezzo per la quota di attivazione di questa tariffa è pari a 10 euro. Come per altre offerte gli utenti dovranno effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Per la portabilità sono necessari almeno tre giorni lavorativi.

Tutti coloro che scelgono Iliad beneficeranno anche di un vantaggio esclusivo. Chi sceglie la doppia promo con telefonia mobile e Fibra ottica si troverà a pagare solo 15,99 euro al mese a tempo indeterminato per la telefonia fissa.