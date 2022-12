Il produttore cinese Nubia si sta preparando per annunciare ufficialmente il prossimo 26 dicembre il suo nuovo gaming phone. Si tratta del prossimo Red Magic 8 Pro e, nel corso delle ultime ore, sono stati rivelati design e specifiche tecniche.

Red Magic 8 Pro, emergono in rete design e presunte specifiche tecniche

In queste ultime ore il produttore cinese Nubia ha postato in rete numerose immagini teaser ufficiali che ci hanno dunque rivelato design e specifiche tecniche del prossimo gaming phone. Come è possibile osservare, il nuovo Red Magic 8 Pro potrà vantare la presenza di un design molto curato e particolare.

Lo smartphone avrà i bordi squadrati ed avrà sul fronte un ampio display. Le cornici attorno sono estremamente sottili ed è anche presente una selfie camera nascosta sotto allo schermo. Tutto questo ha permesso di raggiungere un rapporto screen to body di addirittura il 93,7%. Il display avrà poi una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il posteriore ospiterà tre fotocamere poste a semaforo, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP, e non mancheranno anche gli iconici LED RGB. Le prestazioni saranno invece affidate al soc Snapdragon 8 Gen 2 e ci sarà anche il supporto alla ricarica rapida da 165W. Il nuovo gaming phone Red Magic 8 Pro sarà infine disponibile in due versioni, una in colorazione nera opaca e una con il retro trasparente. Sul retro, in particolare, troverà inoltre posto il nuovo logo del marchio.

Insomma, mancano soltanto pochissime altre informazioni su questo nuovo device. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale il prossimo 26 dicembre 2022.