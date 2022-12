WindTRE è pazza, solo per Natale 7,99 euro al mese con giga senza limiti

L’ultimo periodo a mostrato offerte nettamente migliori rispetto alla fine dello scorso anno 2021. Sono stati tanti i gestori ad avvicendarsi lungo le scorse settimane nel proporre promozioni straordinarie, le quali hanno mostrato tanti contenuti e soprattutto prezzi molto più abbordabili del solito. Anche i grandi provider hanno deciso di adeguarsi, ribassando i prezzi delle loro offerte migliori e soprattutto proponendo delle opzioni stratosferiche ai già clienti che usufruiscono di una rete fissa magari anche in fibra.

GO Unlimited Star+, è questo il nome della migliore offerta attualmente disponibile che mette in piazza WindTRE

Tra tutti WindTRE avrebbe dato spettacolo, soprattutto con l’ultima proposta che, come detto, interessa maggiormente proprio coloro che hanno già un’offerta in fibra ottica. Secondo quanto riportato infatti solo la grande cerchia di utenti del provider può beneficiare di questa nuova offerta mobile, la quale non si pone alcun limite e costa anche molto poco. Il nome da tenere bene a mente è quello della GO Unlimited Star+, offerta che infatti non ha nulla da invidiare alle grandi proposte di altri gestori attualmente leader in Italia.

All’interno di questa proposta che non manca assolutamente in nulla, c’è davvero il meglio. Basti pensare che gli utenti possono avere campo libero per telefonare con minuti senza limiti verso qualsiasi provider. Ci sono poi anche 200 SMS per i più nostalgici verso qualsiasi gestore e infine la vera chicca: ecco a disposizione di tutti Giga senza limiti per navigare liberamente sul web. Il prezzo è spaventosamente basso, ovvero solo di 7,99 € al mese per tutti quelli che decidono di sottoscrivere la promozione.