WindTRE sfida Vodafone e TIM a Natale con giga senza limiti quasi gratis

Come era stato già preannunciato da tante pubblicità in TV, WindTRE sarebbe tornata con la sua offerta migliore. La domanda è rivolta a tutti coloro che hanno già un’offerta da parte di questo gestore ma all’interno del proprio ambiente domestico, magari in fibra ottica: avreste mai immaginato che per voi sarebbe arrivata una proposta stratosferica anche per quanto riguarda il mono mobile? Eppure eccola qui.

Il celebre gestore, frutto della fusione di due grandi provider del passato, è stato in grado di promuovere una soluzione eccezionale che al suo interno vanta qualsiasi tipo di contenuto. Stiamo parlando della nuovissima GO Unlimited Star+, la quale ha già fatto vedere di che pasta è fatta.

WindTRE intraprende una nuova campagna prima di Natale ma la promo da battere è sempre la solita GO Unlimited Star+ con tutto incluso

È quella che forse è l’offerta mobile più famosa dell’intero anno 2022, è stata in grado di sottomettere anche delle superpotenze come lo sono oggi Vodafone e TIM.

Ricordiamo che al suo interno c’è davvero di tutto, partendo dalle chiamate illimitate verso tutti i gestori sia fissi che mo mobili. Anche i messaggi sono presenti con 200 SMS verso tutti i gestori ma il punto forte e sicuramente la connessione ad Internet. Questa viene permessa alla grande con giga senza limiti per navigare sul web sfruttando la connessione mobile. Il prezzo finale è la chicca di cui tutti hanno bisogno: sono 7,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni future a patto che restiate utenti di WindTRE in fibra anche in futuro.