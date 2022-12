L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sorprende sempre. Come anticipato nei giorni scorsi, per questo Natale l’operatore ha deciso di regalare 100 GB di traffico dati ai nuovi clienti grazie alla promozione denominata Vero Xmas 100 GB. Ora, però, la promo è disponibile gratuitamente e senza costi aggiuntivi anche per chi è già cliente.

Very Xmas, 100 GB in regalo per Natale senza costi anche ai già clienti

Per questo Natale l’operatore telefonico virtuale di WindTre ha deciso di fare un regalo davvero gradito. In particolare, tutti coloro che decideranno di passare a Very Mobile riceveranno 100 GB di traffico dati senza alcun costo da utilizzare per navigare in tranquillità durante le feste.

Come già accennato, questa promozione è ora disponibile anche per chi è già cliente e anche in questo caso non è previsto alcun costo extra. Per tutti i già clienti, però, sarà necessario attivare la promo in questione. Per farlo, basterà recarsi direttamente nell’app ufficiale di Very Mobile e poi nella sezione Gestisci Offerta.

Per tutti i nuovi clienti, invece, non sarà necessario fare nulla dato che la promo Very Xmas 100 GB verrà attivata in automatico. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, comunque, l’operatore sta avvisando i propri clienti di questa opportunità tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato da Very Mobile.

“Questo Natale ti regaliamo 100 Giga per un mese, il nostro modo di ringraziarti per essere Very. Ti basta attivare Very 100 Giga sull’app Very in “Offerta” – “Gestisci offerta”. Terminato il mese di validita”, i Giga in regalo si disattivano in automatico. Very Xmas!”