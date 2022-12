Ogni settimana, il Google Play Store regala una selezione di giochi e applicazione in maniera gratuita. Queste sono le migliori app della settimana che puoi trovare sul tuo dispositivo Android.

Sumi Sumi Party

Sumi Sumi Party è un puzzle in cui ogni round prevede il posizionamento di un numero di adorabili piccole creature in un box apposito. Se ci sono due o più creature simili sul tabellone, puoi rimuoverle dal gioco toccando gli spazi in cui si trovano. Avanza nel gioco completando diverse fasi e come nel caso della maggior parte dei giochi di questo genere che vengono rilasciati al giorno d’oggi, ci sono più cose da fare. Questo include una simulazione di un ristorante, in cui completi le fasi per sbloccare ricette e quindi usi il cibo che prepari per nutrire altri personaggi.

Goaly

Che senso ha vivere se non c’è niente per cui lavorare o anticipare in futuro? Anche se siamo nel bel mezzo della stagione calcistica, con la finale dei Mondiali che arriva, esiste un’applicazione che ti aiuterà a rimanere concentrato sui compiti che sono attualmente a portata di mano.

L’app nota come Goaly viene utilizzata principalmente per il monitoraggio degli obiettivi. Si collegherà a Google Calendar, dandoti la possibilità di vedere tutti i tuoi obiettivi in luoghi diversi dal programma stesso. L’intelligenza artificiale è la chiave del successo, nonostante questa app oggettiva possa dare l’impressione che sia identica a quelle offerte da altre aziende. L’intelligenza artificiale (AI) promette che modificherà i tuoi obiettivi in base alle tue prestazioni per fornirti un vantaggio nel raggiungerli.

Ninja Must Die

Ninja Must Die è un gioco di corsa che scorre lateralmente e presenta alcuni aspetti dei giochi d’azione. Combatti i nemici, schiva gli ostacoli e sconfiggi i boss. Il giocatore ha accesso a un’ampia selezione di abilità di combattimento ravvicinato e a lungo raggio che possono aiutarlo nel suo viaggio. Riteniamo che la natura frenetica del gameplay contribuisca al fascino generale del gioco. Poiché non è estremamente difficile, sei libero di passare attraverso il gioco e divertirti senza essere interrotto da un gran numero di altre cose. Poiché si tratta di un gioco free-to-play, saranno disponibili acquisti in-game da effettuare.

Breathwrk

L’app Breathwrk facilita la meditazione ed è stata selezionata da Google come una delle migliori applicazioni Google Play per l’anno 2022. Gli utenti sono guidati attraverso un esercizio che li aiuta a concentrarsi sulla respirazione per alleviare una varietà di sintomi, tra cui tensione, ansia, e difficoltà a dormire. La tua esperienza potrebbe differire da quella degli altri a causa del fatto che vari approcci sono efficaci per vari individui. È disponibile un periodo di prova gratuito di una settimana, dopodiché, per poter utilizzare correttamente il prodotto, è richiesto il pagamento.

Vampire Survivors

I creatori hanno descritto Vampire Survivors come un gioco di ruolo di sopravvivenza roguelike (RPG). Il gameplay non è molto complicato. Puoi sconfiggere gli avversari usando gli attacchi e puoi evitare il pericolo muovendoti. Ci sono anche alcune interessanti scelte aggiuntive, come la possibilità di scegliere tra l’orientamento verticale o orizzontale per la modalità. Il gioco è completamente gratuito e non sono disponibili acquisti in-app.