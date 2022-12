L’operatore virtuale Very Mobile nelle ultime ore ha avviato una nuova campagna SMS che coinvolge l’offerta denominata 300 Giga, ora disponibile anche per i suoi già clienti.

Very sta infatti proponendo l’attivazione dell’offerta, nel caso in cui i già clienti decidessero di acquistare una nuova SIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova campagna.

Very Mobile propone 300 Giga anche ai già clienti

L’offerta 300 Giga fino ad ora era proposta a tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del proprio numero, fino al 9 gennaio 2023 con costo di attivazione gratuito, normalmente pari a poco meno di 10 euro. Come ricorda l’SMS dell’operatore inoltre, su questa e tutte le altre offerte Very Mobile è disponibile la nuova promo di Natale Very Xmas, grazie alla quale nuovi e già clienti possono ottenere in omaggio 100 Giga di traffico dati aggiuntivo, valido per un mese dalla data di attivazione.

Ecco un esempio di SMS: “Cerchi una nuova SIM con tanti Giga solo per navigare? Eccola: 300 Giga a 13,99 euro al mese in 4G Full Speed con SIM, spedizione e attivazione gratis! E se acquisti online entro il 9/1 hai 100 Giga in regalo il primo mese. Cosa aspetti? Vai su verymobile.it/dati-300“. L’offerta rivolta solo ai nuovi clienti prevede 300 Giga di traffico internet mobile ogni mese, con velocità massima in 4G fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload, al costo di 13,99 euro al mese.

Per quanto riguarda Very Xmas, la promozione natalizia è disponibile sia online, come specifica l’SMS parte della campagna, che nei punti vendita Very. Per i nuovi clienti l’attivazione avviene in automatico, mentre i già clienti possono effettuarla tramite l’App Very Mobile nella sezione “Gestisci offerta“. Per scoprire tutti gli altri dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.