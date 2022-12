Durante il mese di dicembre, i giocatori di Tower of Fantasy potranno divertirsi con tanti contenuti aggiuntivi in arrivo. Gli sviluppatori di Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato il debutto di un aggiornamento pensato per migliorare il gameplay del titolo.

La data di debutto dell’update è fissata per il 22 dicembre con l’aggiornamento 2.2 intitolato Mirafleur Moonshade. I giocatori potranno continuare ad esplorare e avventurarsi all’interno dei territori di Mirroria e vivere nuove avventure.

Gli sviluppatori hanno voluto ampliare le possibilità all’interno della città Cyberpunk, rendendola ancora più unica e misteriosa. Le nuove aree permetteranno di scoprire segreti ma anche vivere attività inedite come giocare a bowling, organizzare una gara di corsa o persino recarsi alla Livehouse per ascoltare un po’ di musica.

Tra le novità in arrivo spicca anche il nuovo simulacro, il potente Tian Lang. Questo personaggio viene descritto come un amante delle piante ma è anche l’Esecutore più forte del Distretto 7.

La sua arma è la potente lancia Thunderbreaker che può brandire grazie ai guanti corazzati. Tuttavia, la vera forza di Tian Lang è attualmente sconosciuta in quanto è dotato anche di un superpotere che potrà essere scatenato quando Mirroria ne avrà realmente bisogno.

Prima del debutto dell’aggiornamento Mirafleur Moonshade, i giocatori potranno cimentarsi nella Nemesis Rerun dal 15 al 26 dicembre. Partecipando a questa sfida, sarà possibile ottenere l’arma Nemesis e la Matrice.

Ricordiamo che possiamo definire Tower of Fantasy un MMORPG open-world pensato per essere free-to-play. Il gioco è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, oltre che su App Store, Google Play e Steam. Inoltre, a confermare le potenzialità del gioco, il titolo ha recentemente vinto il premio Best for Tablets di Google Play ed è stato nominato Best Mobile Game ai The Game Awards.