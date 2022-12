Una nuova truffa che sfrutta il prezzo della benzina come espediente per estorcere soldi. I conducenti “bloccati”, di solito vestiti in modo elegante e parcheggiati sulla corsia di emergenza, segnalano gli automobilisti di passaggio e chiedono aiuto.

Il motivo può variare, ma l’essenza è che fanno finta di aver finito la benzina e non hanno più soldi per comprarla. Spesso c’è anche una storia strappalacrime. Alcuni dei truffatori hanno affermato che uno dei loro parenti è morto e hanno bisogno di tornare a casa con urgenza.

Molti si offrono di mostrare una qualche forma di identificazione, spesso un falso biglietto da visita, con la promessa di rimborsare il denaro e offrono come garanzia gioielli come anelli d’oro.

Tuttavia, gli anelli sono falsi e privi di valore e gli imbroglioni poi fuggono con i soldi, per non essere mai più visti.

“Purtroppo, i truffatori non si fermeranno davanti a nulla per convincerci a separarci dai nostri soldi e stanno inventando storie sempre più emotive per attirare gli automobilisti“, ha detto il portavoce del RAC Pete Williams.

“Gli automobilisti devono avere il loro ingegno su di loro e pensare davvero molto bene prima di fermarsi per soccorrere un altro guidatore che li ferma“.

Cosa puoi fare per evitare di essere truffato?

Il consiglio della polizia è di essere vigili e di segnalare eventuali incidenti sospetti, preferibilmente con una descrizione dell’auto del truffatore e il numero di targa.

Se c’è una sincera preoccupazione per il benessere di qualcuno, chiama i servizi di emergenza. Tuttavia, si consiglia agli automobilisti di non consegnare contanti, non importa quanto qualcuno possa essere persuasivo.