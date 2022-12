Le radici delle lotterie moderne risalgono a secoli fa. Gli antichi romani erano soliti offire un dono per le feste tramite un sistema chiamato lotteria. Gli ospiti avevano dei pezzi di legno con sopra dei simboli e in seguito distribuivano i premi in base ai simboli. Ma l’antica Roma figura in primo piano nella storia della lotteria per un altro motivo.

Augustus Caesar ha creato una lotteria che sembra abbastanza simile al modo in cui funzionano oggi. Usò questo sistema per finanziare progetti per mantenere Roma, una tattica di raccolta fondi che si è rivelata popolare in altre parti d’Europa in seguito.

Dal 1520 al 1532, il re Francesco I di Francia permise persino a diverse città di organizzare lotterie a scopo di lucro. In pochi decenni, una regina inglese avrebbe anche provato a organizzare una lotteria speciale.

La lotteria che ti fa uscire di prigione gratis

La lotteria della regina Elisabetta I aveva un bonus speciale. Il primo premio era di 5.000 sterline, pari a circa 850.000 sterline (circa 1 milione), secondo il Daily Mail. Il secondo classificato si portava a casa un altro grosso premio del valore di 3.500 sterline.

In tutto, i primi 11 vincitori avrebbero ricevuto una sorta di ricompensa in denaro, o in una combinazione di oro e beni, come biancheria e arazzi. Partecipare alla lotteria, tuttavia, non è stata un’impresa facile a causa del prezzo elevato del biglietto. Gli aspiranti vincitori dovevano sborsare 10 scellini per biglietto, che all’epoca era fuori dalla portata di molte persone.

Ma come ulteriore incentivo, la regina Elisabetta ha offerto agli acquirenti dei biglietti un bonus sorprendente. Ha permesso loro di ottenere l’amnistia, creando di fatto una carta per uscire di prigione per chi avesse partecipato. C’erano alcune eccezioni, naturalmente. Nessuno sarebbe uscito dai guai per omicidio o tradimento.