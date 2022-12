Whatsapp, il metaverso arriva anche sulla piattaforma grazie agli avatar

Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: anche Whatsapp, dopo Instagram e Facebook, ha aperto le porte al mondo degli Avatar. Sui social citati precedentemente le “emoji del futuro” rappresentano a pieno il volto dei loro creatori, e sull’app di messaggistica? A cosa funzioneranno?

Whatsapp: a cosa servono gli avatar sulla piattaforma?

Insomma, nessuno ha resistito agli avatar, nemmeno Mark Zuckerberg. Come in Instagram e Facebook, questi possono essere utilizzati per le immagini del profilo, ma anche per rispondere ai messaggi a suon di sticker. La scelta non manca: saranno disponibili ben 36 adesivi diversi con varie espressioni ed emozioni. Manca solo la diffusione della feature in tutto il mondo, ma a questo si provvederà tra pochissimi giorni. Come al solito gli utenti Beta hanno già potuto giovare della nuova opzione.

A differenza delle altre “faccine”, gli avatar in questione possiedono una visione ben più ampia poiché vergono verso il metaverso. A proposito di questo, sapete cosa è possibile fare al suo interno? Stando a quanto detto da Gartner, il fantastico mondo tecnologico entro il 2026 sarà così avanti da coinvolgere più del 25% delle persone. In media si passerà almeno un’ora al giorno in esso al fine di lavorare, fare shopping, istruirsi, stare sui social media e intrattenersi. Ma non solo: il mondo parallelo permetterà a chi vi entra di avere un lavoro, di vedere concerti, fare viaggi, o andare al cinema. La cosa più bella però è che si può e si potrà socializzare con persone reali attraverso un avatar.

Insomma, il futuro è senza dubbio tecnologico e abbiamo già potuto degustarne il delizioso inizio.