Questa settimana, Samsung rilascerà Android 13 per il Galaxy Tab S6 Lite, rendendolo il tablet Android più recente compatibile con la versione più recente. Tuttavia, Android 13 è accessibile solo su pochi tablet selezionati, come la più recente gamma Tab S8 di Samsung e il Galaxy Tab S7, tra gli altri. Ora, sembra che sarà disponibile anche sul Galaxy Tab S6 Lite, come scoperto da SamMobile.

L’aggiornamento è ora in fase di rilascio e sta iniziando in Francia. Tuttavia, si prevede che si estenderà ad altre aree nei prossimi giorni e settimane. Per il momento è possibile trovarlo solo sulla versione LTE del tablet (SM-P619), che ha la versione firmware P619XXU1BVK6. Questa versione del tablet è uno degli aggiornamenti che verranno rilasciati nel 2022, sebbene l’originale Galaxy Tab S6 Lite, uscito nel 2020, sia compatibile anche con Android 13.

Android 13 è disponibile per nuovi device

I miglioramenti alla barra delle applicazioni e altre funzionalità sono inclusi in Android 13 per i tablet Samsung; tuttavia, il pannello delle notifiche diviso introdotto da Google nelle versioni precedenti di Android non è incluso. Oltre al Tab S6 Lite, Samsung porterà Android 13 anche su una varietà di altri dispositivi. Ciò include l’estensione dell’implementazione del Galaxy A53 5G per coprire le variazioni dell’operatore del telefono di fascia media. Oltre una dozzina di aree diverse, comprese parti dell’Europa e del Sud America, sono ora in grado di aggiornare i propri smartphone Galaxy A32 5G ad Android 13 grazie all’ultimo aggiornamento. Nei giorni scorsi, Samsung ha anche aggiornato alcuni dei suoi smartphone che rientrano nella fascia di prezzo media.