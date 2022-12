Uno dei marchi di maggior successo nella fetta di mercato pieghevole è Samsung, una società con sede in Corea del Sud. Huawei era il suo unico rivale, ma da quando gli Stati Uniti hanno vietato i prodotti dell’azienda, Samsung non ha avuto rivali e Apple non rilascerà il suo iPhone pieghevole molto presto. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy Z Flip5 ha già attirato l’attenzione online. Gli analisti prevedono che questo telefono cellulare pieghevole avrà un display molto più grande del suo esterno.

Il capo del DSCC, Ross Young, ha un rapporto molto forte con la catena di fornitura. Il suo tweet più recente suggerisce che il Samsung Galaxy Z Flip5 avrà un display di copertura molto più grande del suo predecessore. Inoltre, questo prodotto verrà fornito con un design della cerniera rivisto che avrà l’effetto di ridurre la visibilità della giuntura.

Galaxy Z Flip 5 è pronto a battere la concorrenza

Per essere più precisi, Young cita un display di copertina che ha una diagonale di ben tre pollici, che altererebbe l’aspetto generale di questo device. Invece di limitarsi a ridurre il numero di operazioni che possono essere eseguite, Samsung potrebbe rendere disponibile un numero significativo di funzioni tramite il display esterno. Ciò è dovuto al fatto che ci sarebbe più spazio disponibile da utilizzare.

Il secondo display, che ha una diagonale di 1,9 pollici e si trova sul case dell’attuale Samsung Galaxy Z Flip4, si è già espanso notevolmente. Si dice che il display del Galaxy Flip 5 abbia visto un enorme aumento delle dimensioni, raggiungendo un totale di tre pollici. Tuttavia, non è chiaro come Samsung intenda disporre il display alla luce del fatto che anche le fotocamere principali si trovano all’esterno del dispositivo.

È troppo presto per fare dichiarazioni definitive sul design generale del Samsung Galaxy Z Flip5 in questo momento. È altamente improbabile che Samsung introduca un nuovo telefono cellulare pieghevole nella sua serie Z prima dell’estate del 2023, come è consuetudine con l’azienda.