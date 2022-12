Android 13 Quarterly Platform Release 1 (QPR1) è ora disponibile per i telefoni Pixel e include alcune nuove funzionalità, 77 correzioni di bug dettagliate in un lungo post di supporto, 151 problemi di sicurezza specifici di Pixel descritti nel Bollettino sulla sicurezza di dicembre per Pixel e una serie di altre patch di sicurezza nel più generale bollettino di sicurezza Android. Questa è una correzione da 500 MB per Pixel 7.

Google fornirà una VPN sempre attiva per Pixel 7, simile al servizio VPN ora disponibile per gli utenti di Google Fi (servizio cellulare Google) e Google One (spazio di archiviazione Google aggiuntivo). Tutto il tuo traffico verrà inviato tramite un tunnel crittografato che si collega direttamente ai server di Google, impedendo potenzialmente ai fornitori di servizi Internet e ad altri utenti Wi-Fi di intercettare il tuo comportamento. È difficile identificare a chi serve una VPN di Google poiché, se apprezzi la tua privacy, Google è sicuramente in cima alla tua lista di aziende di cui non ti fidi, ma è disponibile se lo desideri. Google, da parte sua, afferma di utilizzare il ‘logging minimo’ e non traccia gli utenti. Se non l’hai già fatto, installa l’app ‘Google One’ sul tuo telefono per attivare la VPN.

Google Pixel 7 riceve un nuovo aggiornamento

Anche Pixel 7 sta migliorando grazie a una funzione di ‘chiamata chiara’. Secondo Google, questa funzione ‘migliora il discorso dell’altro chiamante e riduce al minimo il rumore di fondo, così sarai in grado di sentirlo bene se si trova in un ambiente affollato’. Sembra simile all’intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore di Google Meet, tranne per il fatto che viene applicata a vecchie conversazioni polverose sul cellulare. La funzione è disponibile solo su Pixel 7 e devi abilitarla manualmente in Impostazioni -> Suono e vibrazione -> Cancella chiamata.

L’app Google Recorder trascrive dal vivo riunioni e interviste in testo, fornendoti una trascrizione ricercabile immediata sincronizzata con l’audio registrato. Soprattutto, è salvato nel cloud sul tuo account Google su recorder.google.com, quindi non devi preoccuparti di perdere l’audio. Con questo ultimo aggiornamento, il registratore può ora rilevare e nominare automaticamente ogni oratore: un risultato sorprendente. Google Recorder è disponibile solo su Pixel 6 e successivi smartphone Pixel. Potrebbe essere rivolto a un determinato gruppo demografico, ma se desideri servizi di trascrizione, questa è una delle migliori applicazioni di Google e vale quasi il prezzo di un Pixel 6a.