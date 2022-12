Secondo il nuovo direttore della sicurezza di Twitter, la piattaforma di social media fa sempre più affidamento sull’intelligenza artificiale per rilevare materiale potenzialmente pericoloso. Da quando Elon Musk ha assunto la carica di CEO di Twitter il 27 ottobre, solo un funzionario dell’azienda ha concesso un’intervista ai media: Ella Irwin, la nuova responsabile della fiducia e della sicurezza.

Secondo le dichiarazioni di Irwin all’agenzia di stampa, la modifica più significativa è che “lo staff è completamente autorizzato ad agire rapidamente ed essere il più aggressivo possibile”. Ha anche affermato che la società ora preferisce limitare la diffusione di determinate informazioni piuttosto che rimuoverle completamente dalla circolazione.

Twitter adotterà una nuova strategia

Da quando Elon Musk ha acquisito la proprietà di Twitter, la ricerca ha riscontrato un aumento dell’incitamento all’odio. Le sue dichiarazioni sono arrivate nello stesso momento in cui questo studio è stato pubblicato. Secondo il sondaggio, il numero di messaggi antisemiti che fanno riferimento a ebrei o ebraismo è aumentato di oltre il 60% nelle due settimane successive al completamento dell’acquisizione da 44 miliardi di dollari di Musk. Musk è stato preso di mira per le modifiche casuali e i diffusi licenziamenti che ha implementato su Twitter. Questa critica è arrivata da una varietà di personaggi pubblici, comprese celebrità e politici.

Secondo Irwin, la sicurezza era la preoccupazione numero uno di Elon Musk, indipendentemente da come avrebbe influenzato l’espansione o il reddito dell’azienda. Secondo quanto ha detto a Reuters, “Lo ripete ogni singolo giorno, numerose volte al giorno”.

Secondo Irwin, il personale che sovrintende alla tutela dei minori in rete non ha subito modifiche; tuttavia, Twitter ha dovuto sostituire diversi post quando i precedenti dipendenti si sono dimessi. Secondo Irwin, Twitter ora rimuoverà automaticamente i tweet che riguardano la sicurezza dei bambini se vengono segnalati. Secondo Irwin, Twitter, in collaborazione con la società di sicurezza informatica Ghost Data, ha rimosso oltre 44.000 account che violavano le politiche per la protezione dei bambini.

Solo un giorno dopo aver espresso le sue preoccupazioni, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto venerdì di aver avuto un colloquio “chiaro e onesto” con il CEO di Twitter Elon Musk sui protocolli che regolano la moderazione delle informazioni sulla piattaforma durante la sua visita negli Stati Uniti.