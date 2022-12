Sono da poco emerse nuove e fresche indiscrezioni riguardanti la prossima serie di smartphone top di gamma di casa Xiaomi. A gennaio 2023 sarà infatti annunciata la nuova serie Xiaomi Redmi K60 e, almeno all’inizio, quest’ultima comprenderà tre modelli, ovvero Redmi K60, Redmi K60 Pro e Redmi K60E.

Xiaomi Redmi K60: emergono nuovi dettagli tecnici sulla prossima serie top di gamma di Xiaomi

Nel corso delle ultime ore il sito web My Drivers ha rivelato numerose informazioni riguardante il nuovo trio di smartphone top di gamma di casa Xiaomi, ovvero i prossimi Xiaomi Redmi K60. In particolare, secondo il sito web, sarebbe già stata avviata la produzione di massa di questi dispositivi, quindi è molto probabile che il debutto ufficiale si terrà in tempi brevi.

Per quanto riguarda Redmi K60E, sappiamo che a bordo ci sarà il soc Snapdragon 870 ed il software Android 12 con l’interfaccia utente MIUI 13. Redmi K60 e Redmi K60 Pro, invece, dovrebbero debuttare ufficialmente con a bordo Android 13 e con la nuova interfaccia MIUI 14. Le prestazioni dei due smartphone dovrebbero invece essere affidate rispettivamente ai soc Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8+ Gen 1.

Redmi K60 potrà vantare la presenza di un display con una diagonale da 6.67 pollici con i bordi piatti in risoluzione 2K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il comparto fotografico dovrebbe invece includere una tripla fotocamera posteriore da 64, 8 e 2 MP. Sarà inoltre presente una batteria con una capienza di 5500 mAh. Secondo i rumors, poi, tutti i dispositivi del nuovo trio supporteranno la ricarica rapida da 120W.