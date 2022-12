L’infedeltà sta dilagando nel corso degli ultimi anni, una delle maggiori cause è sicuramente la presenza di social network e di applicazioni di messaggistica istantanea, vedasi ad esempio WhatsApp, che indubbiamente permettono di contattare indisturbati un numero sempre più grande di utenti e di persone.

Se siete entrati nel nostro articolo è perché vi fidate davvero poco del vostro partner, e volete continuare a controllarlo, per verificare periodicamente che non vi tradisca, o comunque non abbia contatti diretti con altre persone che potrebbero spingerlo verso il tradimento. Il trucco che vi indicheremo disponibile per WhatsApp è completamente legale e sicuro, anche se comunque richiede l’installazione di una applicazione di terze parti.

WhatsApp: quale applicazione per spiare

L’applicazione da utilizzare per raggiungere lo scopo prefissato è Whats Tracker, un software completamente gratuito e disponibile per tutti, il suo funzionamento è semplicissimo, infatti è in grado di tracciare l’accesso o le disconnessioni di un determinato account a WhatsApp.

In altre parole verrà inviata una notifica ogni qualvolta un determinato profilo si collegherà e si disconnetterà dalla famosa applicazione di messaggistica istantanea. Se tutto questo non vi dovesse bastare, segnaliamo la presenza anche di UnSeen, l’app che è in grado di intercettare i messaggi di WhatsApp ed offrire la lettura direttamente all’esterno del software, in questo modo sarà possibile essere completamente invisibili agli occhi altrui, senza poi inviare nemmeno la notifica di lettura.