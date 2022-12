galaxy-a13-5g-a51-5g-e-xcover-5-riceveranno-il-tanto-atteso-aggiornamento

Dopo aver rilasciato nuove versioni per i suoi prodotti di punta, Samsung sta ora lavorando rapidamente per portare la versione più recente della sua versione Android specializzata sui suoi prodotti di fascia media. Nei giorni scorsi, il Galaxy M42 in India è stato aggiornato alla versione stabile di One UI 5. Ora, nell’ultima serie di eventi, il produttore di device sudcoreano (OEM) sta rilasciando il software basato su Android 13 per Galaxy A13 5G, Galaxy A51 5G e Galaxy XCover 5. L’aggiornamento è ora in fase di arrivo in Europa, ma molto presto si farà strada anche in altre aree.

In concomitanza con il rilascio della versione firmware A136BXXU2BVK3, viene reso disponibile anche l’aggiornamento One UI 5 per il Galaxy A13 5G. Al momento, la versione più recente del programma è accessibile solo in alcuni paesi europei selezionati.

Galaxy, diversi smartphone stanno ricevendo Android 13

La versione più recente di Android (Android 13), con il numero di firmware G525FXXU5CVK6, è stata implementata anche sul robusto smartphone Galaxy XCover 5. L’aggiornamento è ora disponibile in Europa, ma si prevede che sarà presto disponibile anche in altre località.

L’ultima versione porta con sé tutte le nuove funzionalità lanciate con Android 13 e incorpora anche la patch di sicurezza per novembre 2022. Come di consueto, l’implementazione del software avviene in più fasi, il che significa che potrebbero essere necessari diversi giorni prima che l’aggiornamento sia accessibile a tutti. Se possiedi uno dei dispositivi sopra elencati, fai attenzione a un messaggio OTA (over-the-air). Hai la possibilità di verificare manualmente l’aggiornamento andando su Impostazioni, scegliendo Aggiornamento software, quindi facendo clic sul pulsante “Scarica e installa”.

Per rinfrescarti la memoria, One UI 5 introduce una miriade di nuove funzionalità grafiche e miglioramenti. Include nuove icone di notifica e interfacce utente per tali notifiche. Oltre a queste funzionalità, il software fornisce supporto per i device di stacking, Bixby Text Call, nuovi gesti multitasking e altro ancora.