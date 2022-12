Vodafone offre 200GB con le nuove offerte Silver che partono da 7 euro

Avete scelto un gestore e col passare del tempo bene siete largamente pentiti, forse a causa di alcune situazioni che poi non vi sono piaciute. Certamente ogni utente fa delle scelte in base alle proprie esigenze, proprio come accade nel mondo della telefonia mobile che ormai è talmente vario che affermare di aver fatto certamente la scelta giusta talvolta potrebbe essere più che precipitoso. Ovviamente ci sono degli aspetti di cui tener conto: oggi, qualsiasi sia il gestore scelto, si può dormire tra 100 guanciali.

Effettivamente sbagliare a scegliere il provider è davvero complicato, visto che tutti o quasi sono in grado di proporre soluzioni estremamente vantaggiose. Tutti si sono adeguati in base a quella che era la scia portato ad alcuni nuovi gestori della telefonia mobile, i quali hanno deciso di rompere sul panorama italiano con promozioni di altissimo livello ma con prezzi molto più bassi. Vodafone è uno dei gestori che ha cambiato i propri prezzi, mangiando delle offerte stratosferiche proprio nell’ultimo periodo.

Vodafone propone attualmente due offerte clamorose che fanno parte della nuovissima gamma Silver

Ci sono due offerte in casa Vodafone che si stanno guadagnando tante critiche positive. Si tratta delle nuovissime Silver, promo quasi simili ma con diverse differenze.

La prima delle due, quella che costa ogni mese solo 7,99 euro, permette di avere 150 giga in 5G per navigare sul web ogni mese. Ci sono anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Segue poi la promo gemella, la quale cambia il prezzo: 9,99 euro al mese. In questo caso i giga sono 200.