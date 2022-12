Android offre gratis 7 app a pagamento dal Play Store di Google

Anche questa giornata risulta perfetta per scaricare dal Play Store di Google, app e giochi a pagamento praticamente gratis. Gli utenti Android avranno questo privilegio ma solo per poche ore, per cui il nostro consiglio è quello di affrettarvi per non lasciare nulla. Ogni settimana arrivano quindi nuovi sconti, i quali potrebbero far piacere anche a utenti di altri sistemi operativi che dunque potrebbero pensare di passare al robottino verde.

Gli utenti che hanno deciso di approfittare oggi delle offerte, non dovrebbero farsi sfuggire neanche quelle di Amazon che proprio oggi mostra clamorose opportunità. Avete paura di perdervele ogni giorno? Abbiamo la soluzione che fa per voi. Si tratta del nostro canale Telegram ufficiale, il quale conta ben 68.000 utenti iscritti al suo interno. Ogni giorno potete avere a disposizione codici sconto ed offerte esclusive gratis. Clicca qui per entrare subito.

Android: in regalo ci sono ben 7 app e giochi a pagamento praticamente gratis solo per oggi

La lista in basso evidenzia quali sono i contenuti che solo per questa giornata potranno essere scaricati in maniera gratuita dagli utenti Android. Si tratta di app e giochi molto ambiti che però avendo un prezzo più o meno altro vengono lasciati spesso perdere dal pubblico. Adesso però è diverso visto che ci sono sconti praticamente del 100%. Per scaricare ognuno dei titoli in questione, basterà semplicemente cliccare sui link che trovate in prossimità dei nomi delle app o dei giochi qui in lista.