Il produttore cinese Honor sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone per il mercato indonesiano. Si tratta in particolare del nuovo Honor X9a e, secondo quanto è emerso in queste ore, sarà una versione re-branded dello scorso Honor X40.

Honor X9a: arriverà molto presto la versione re-branded di Honor X40

Nel corso delle ultime ore l’azienda cinese Honor ha pubblicato in rete alcuni teaser riguardanti un nuovo smartphone che sarà annunciato per il mercato indonesiano. Come già accennato, si tratta del prossimo Honor X9a e tutto lascia pensare che si tratterà di una versione re-branded dello scorso Honor X40.

Dalle immagini teaser, infatti, è chiaramente visibile lo stesso design del fratello. Sul retro, infatti, lo smartphone presenta un anello circolare e al suo interno trovano posto i vari sensori fotografici. Oltre a questo, dal teaser è poi emerso che lo smartphone vanterà sul fronte la presenza di un ampio display con tecnologia OLED.

Se si tratterà effettivamente di un re-branded di Honor X40, possiamo dunque aspettarci più o meno la stessa scheda tecnica. Se sarà così, possiamo presupporre che il nuovo Honor X9a avrà sotto al cofano il soc Snapdragon 695 5G, mentre sul fronte avrà un display OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e ci sarà anche una batteria con una capienza di 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W. Il comparto fotografico, infine, dovrebbe includere due fotocamere posteriori con sensori rispettivamente da 50 e 2 MP più un piccolo flash LED.