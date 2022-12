Siamo finalmente arrivati a dicembre e, durante questo mese, in molte aziende e anche vari operatori telefonici proporranno diverse promozioni dedicate all’arrivo delle festività natalizie. L’operatore telefonico virtuale Very Mobile, in particolare, ha deciso di anticipare i tempi e sta già proponendo la nuova promo denominata Very Xmas, con cui sarà possibile ricevere 100 GB di traffico dati extra.

Very Mobile propone Very Xmas, la nuova promo con 100 GB in regalo

Per il mese di dicembre 2022 l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di fare un regalo molto interessante. Come già accennato, è da poco disponibile una nuova promozione denominata Very Xmas. Con quest’ultima, in particolare, l’operatore offrirà a tutti i suoi già clienti e anche ai nuovi clienti 100 GB di traffico dati extra per un mese. Dopo di che, la promo verrà disattivata in automatico.

La promozione, dunque, è attivabile da tutti coloro che hanno già un’offerta attiva con l’operatore e anche a tutti i nuovi clienti. Per questi ultimi non sarà necessario fare nulla poiché la promo si attiverà in automatico. Per chi è già cliente, invece, basterà recarsi nell’applicazione ufficiale nella sezione Gestisci Offerta. Sono compresi in questa promozione anche tutti i clienti dell’operatore che hanno attiva l’offerta solo dati Very 300.

Vi ricordiamo che al momento Very Mobile ha disponibile un notevole catalogo di offerte di rete mobile. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta Very 7,99. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese ben 150 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.