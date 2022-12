Netflix, i film di Natale da guardare in famiglia tra un panettone e l'altro

Non sapete come trascorrere questo Natale 2022? Lasciate fare a noi di Tecnoandroid, abbiamo un’idea perfetta per voi! Da soli o in compagnia, Netflix donerà alla serata un clima natalizio ancor più coinvolgente. Ecco i film più belli da vedere durante le feste tra un pandoro e un torrone.

Netflix: emozioni a non finire con le nuove uscite natalizie

La Famiglia Claus 2

Jules Claus ha sempre odiato il Natale, ma stavolta è accompagnato dal nonno Noël e con lui tutto sembra andare per il verso giusto. O almeno fin quando Jules non riceve una lettera contenente una strana domanda…

Falling for Christmas

La classica ereditiera a cui non manca nulla (Lindsay Lohan) perde la memoria a causa di un incidente sciistico. Per fortuna viene seguita e curata dall’affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e da sua figlia durante i giorni prenatalizi.

Natale con te

Esaurita per via del lavoro, la pop star Angelina scappa per realizzare il sogno di una fan di una piccola cittadina dello stato di New York: proprio qui avrà inizio la sua carriera e una storia d’amore pazzesca.

Slumberland – Nel mondo dei sogni

Una ragazzina viene a conoscenza di una mappa segreta del mondo dei sogni. Imparerà grazie a questa e all’aiuto di un folle, a viaggiare nella dimensione onirica scappando dagli incubi alla ricerca del padre.

Natale a tutti i costi (solo su Netflix)

Con i protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro, la risata è assicurata. Dopo ben venticinque anni la famiglia perfetta si separa: i figli sentono a malapena i loro genitori, fino a quando Carlo e Anna decidono di mettere in piedi un piano infallibile quanto folle al fine di tornare a festeggiare il Natale tutti insieme.

Un Natale pieno di Graça

Dopo esser stato deluso da un tradimento, Carlinhos decide di portare a casa sua nella notte di Natale una totale sconosciuta. La storia prenderà una piega alquanto bizzarra quando il protagonista scoprirà che Graça è in realtà una generatrice di scompiglio nelle tradizioni familiari.

A Not So Merry Christmas su Netflix

Chuy, il protagonista, in seguito ad un incantesimo di una fata passerà il resto della sua vita a ricordare esclusivamente il giorno di Natale.