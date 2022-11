Netflix: Babbo Natale ci porterà un sacco pieno di serie tv e film

Come diceva una celebre canzone, “Santa Claus is coming to town”. Babbo Natale è alle porte, e per l’occasione come ogni anno lascerà i suoi doni ad adulti e bambini di tutto il mondo. Stavolta però ad aiutarlo ci sarà la famosa piattaforma Netflix. Scopriamo in anticipo i regali in arrivo nei prossimi giorni di dicembre.

Netflix: scopriamo insieme i nuovi titoli del mese di dicembre

Troll (film) – 1/12

L’estate in cui imparammo a volare 2 parte 1 (serie tv) – 2/12

My unorthodox life 2 (serie tv) – 2/12

Sr. (documentario) – 2/12

Hot Skull (serie tv) – 2/12

L’amante di Lady Chatterley (film) – 2/12

Sebastian Maniscalco: Is It Me? (speciale stand-up) – 6/12

Too Hot to Handle 4 (reality) – 7/12

Ardente pazienza (film) – 7/12

Matrimonio a punti (film) – 7/12

Smiley (serie tv) – 7/12

La flor mas bella (serie tv) – 7/12

Alla luce del sole: il caso Narvarte (film) – 8/12

Pinocchio di Guillermo del Toro (film) – 9/12

Dragon Age: Absolution (serie tv) – 9/12

Gudetama: Un nuovo viaggio (serie tv) – 13/12

Tom Papa: What A Day! (speciale stand-up) – 13/12

Last Chance U: Basketball 2 (docuserie) – 13/12

Sonic Prime (serie tv) – 15/12

Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale? (speciale) – 15/12

Julestorm – La tempesta di Natale (serie tv) – 16/12

The Recruit (serie tv) – 16/12

Dance Monsters (reality) – 16/12

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (film) – 16/12

Emily in Paris 3 (serie tv) – 21/12

Alice in Borderland 2 (serie tv) – 22/12

Glass Onion – Knives Out (film) – 23/12

Matilda The Musical di Roald Dahl (film) – 25/12

Treason (serie tv) – 26/12

Chelsea Handler: Revolution (speciale stand-up) – 27/12

Rumore bianco (film) – 30/12

Avete già sentito parlare di una delle serie tv e film di Netflix nominate precedentemente? Se non le conoscevate questo è il momento giusto per recuperarle tutte. Siete pronti al Natale? Manca pochissimo!