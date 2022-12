TIM spaventa letteralmente Iliad con il lancio di una campagna promozionale veramente convincente, arricchita con prezzi fortemente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità di avere tra le mani un bundle invidiabile.

Gli utenti possono pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità con TIM, ricordando ad ogni modo che l’attivazione delle promo indicate possono essere effettuate solamente nei punti vendita, con richiesta di portabilità del numero originario.

TIM, ali agli sconti con le nuove offerte

Una serie di offerte praticamente mai viste prima vi attende in questi giorni da TIM, gli sconti attivati dall’azienda partono ad esempio con l’accoppiata perfetta: Wonder Five e Wonder Six, entrambe in vendita a cifre decisamente ridotte, in particolare 7,99 euro e 9,99 euro al mese, addebitate direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile.

La prima offerta è la più economica, ma comunque in grado di integrare al proprio interno un bundle assolutamente invidiabile: 1000 SMS e minuti infiniti verso tutti, con anche 70 giga di internet alla velocità del 5G. Gli utenti che invece vogliono spingersi ancora oltre, potranno fare affidamento sulla Wonder Six, con 100 giga di internet sempre in 5G e tutto il resto completamente illimitato.

L’attivazione di una, o più, delle suddette promozioni, può essere richiesta esclusivamente nei negozi fisici di TIM, al momento non risulta essere possibile richiedere le medesime offerte tramite il sito ufficiale, essendo riservate a specifiche porzioni di consumatori dislocati sull’intero territorio nazionale.