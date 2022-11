TIM rinnova anche a Dicembre le proprie migliori offerte del periodo, aiutando gli utenti a risparmiare il massimo possibile, e proponendo in cambio una spesa ridottissima per godere ugualmente di giga quasi illimitati per tutti.

L’accesso alle promozioni di TIM, come di tutti gli altri operatori telefonici non virtuali, è limitato ai soli utenti che provengono da specifici MVNO, in questo modo l’azienda cerca di convincerli proponendo un risparmio super conveniente, sempre a cifre ridottissime. L’attivazione della promozione è possibile previo pagamento di un quantitativo complessivo di 25 euro, che includono sia la SIM, che la promozione e parte di ricarica.

TIM: nuove offerte e grandissimi sconti per gli utenti

Grazie a TIM tutti gli utenti possono pensare di risparmiare al massimo, e godere comunque di tantissimi giga. Una delle promo più richieste dell’ultimo periodo è sicuramente la TIM Young, soluzione mirata verso il pubblico con età inferiore ai 25 anni, viene proposta a soli 9,99 euro al mese, con inclusi illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti, senza dimenticarsi di SMS senza limiti ed anche 100 giga di traffico dati da utilizzare per la navigazione in 4G.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di un qualcosa di più completo, potranno decidere di fare affidamento sull’accoppiata wonder Five e Wonder Six, nel primo caso la promo ha un costo di 7,99 euro al mese, per godere comunque di 1000 SMS, illimitati minuti e 70 giga di navigazione in 5G. Nel secondo, invece, sarà possibile mettere le mani su 100 giga di internet in 5G, con tutto illimitato, pagando soli 9,99 euro a rinnovo mensile.