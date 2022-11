Negli ultimi mesi non abbiamo fatto altro che parlare di Elon Musk e della sua acquisizione del social network Twitter. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe lanciare uno smartphone.

A quanto pare, Elon Musk è pronto ad affrontare nuove sfide e, dopo avere lanciato un servizio Internet via satellite, non ha escluso di poter realizzare un proprio smartphone nel caso in cui dovesse essere “costretto”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elon Musk vorrebbe lanciare un nuovo smartphone

Il miliardario si riferisce all’ipotesi che Google e Apple decidano di rimuovere Twitter dal Google Play Store e dall’App Store. Stuzzicato a tal proposito da Liz Wheeler, Musk ha precisato che “se non c’è altra scelta, farà un telefono alternativo” e, conoscendo il personaggio, c’è da scommettere che, se dovesse decidere di seguire questa strada, con molta probabilità riuscirebbe a raggiungere l’obiettivo che si è prefissato.

Di questo parere sembra essere anche la Wheeler, che ricorda che si tratta di un uomo che costruisce razzi per andare su Marte e per il quale, pertanto, realizzare “uno stupido smartphone dovrebbe essere facile”.

Google e Apple sono avvisate: con Elon Musk non si “scherza” e il rischio di trovarsi un nuovo pericoloso contendente, capace di fare breccia nel cuore di tanti statunitensi, è piuttosto elevato.