Ogni anno i vari produttori tech più importanti cercano di proporre qualcosa di nuovo e unico con i propri smartphone top di gamma. Abbiamo avuto modo di vedere a settembre i nuovi iPhone 14, i quali sono dotati di caratteristiche decisamente di rilievo. Anche il colosso sudcoreano Samsung è in procinto di presentare la nuova serie di fascia alta e tra questi modelli spiccherà il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra. Secondo le ultime indiscrezioni, quest’ultimo potrà vantare la presenza di un display luminosissimo e di un comparto fotografico al top.

Samsung Galaxy S23 Ultra si appresta a stupire con il suo display e comparto fotografico

Il colosso sudcoreano si appresta a stupire tutti con i suoi smartphone della serie Galaxy S. Come già accennato, il modello top ovvero il Samsung Galaxy S23 Ultra potrà vantare delle caratteristiche davvero notevoli e di un certo livello. Secondo quanto è emerso in rete, in particolare, il nuovo smartphone avrà un display luminosissimo, che arriverà ad una luminosità di picco di circa 2200 nits (si potrebbe anche salire a 2500 nits con una modalità overclock).

Una luminosità massima davvero impressionante che andrebbe così a superare quella del rivale di casa Apple, ovvero di iPhone 14 Pro, che arriva a 2000 nits. Oltre a questo, si parla inoltre in ambito fotografico della presenza di un sensore principale ISOCELL HP2 da 200 MP con binning 4×4 e pixel da 0,6 micrometri. Novità anche per la fotocamera anteriore, che dovrebbe essere caratterizzata da un sensore ISOCELL 3J2 da 10,87 MP, pixel da 1,4 micrometri e formato 1/2,55.