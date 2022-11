CoopVoce: le 3 offerte EVO fino a 100GB con soli 4 euro al mese

Sono talmente tanti i gestori che ormai sceglierne uno è diventato più che complicato. Le soluzioni sono molto simili tra loro, con gli stessi costi che talvolta si accavallano. Ci sono anche dei provider che regalano gratuitamente l’attivazione così come la spedizione della scheda e la SIM stessa. Proprio per tutte queste motivazioni bisogna valutare molteplici aspetti, i quali possono tornare molto utile in fase di sottoscrizione di una promozione mobile. Prezzo, contenuti e soprattutto qualità sono caratteristiche di cui ormai i gestori virtuali fanno tesoro.

CoopVoce è uno di quelli più attivi sul territorio italiano da anni, con il grande merito di fornire offerta super convenienti al pubblico. Bastano infatti pochi euro per sottoscrivere una delle promozioni disponibili direttamente sul sito ufficiale ad un massimo di 8,90 € mensili.

CoopVoce prepara alla grande il Natale con tre offerte EVO: ecco cosa offrono Goni mese a partire da 4,90 euro

State cercando ancora l’offerta che potrebbe fare al caso vostro per quanto riguarda la rete mobile del vostro smartphone? Ecco che arriva in vostro aiuto in maniera perentoria il celebre gestore virtuale che prende il nome di CoopVoce. Le sue migliori promozioni sono ancora disponibili sul sito ufficiale seguendo la celebre linea EVO.

La prima promozione disponibile permette di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con un costo mensile di soli 4,90 €.

Le altre due offerte sono praticamente uguali ma hanno anche dei giga per connettersi al web. La prima delle due costa 6,90 € e offre in più 30 giga per la navigazione. La seconda invece arriva a 100 giga con un costo mensile di soli 8,90 €.