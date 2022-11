Nelle scorse ore, HONOR ha annunciato in Cina il nuovissimo ed innovativo Magic Vs. Il produttore ha realizzato il primo smartphone pieghevole che punta alla fascia alta del mercato e non accetta compromessi per quanto riguarda il design, il display, le prestazioni e esperienza d’uso.

Grazie alle sue feature esclusive, il Magic Vs si pone come un device che gli utenti potranno apprezzare sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Come confermato da George Zhao, CEO di HONOR Device Co: “Siamo entusiasti di presentare il nostro flagship pieghevole di nuova generazione che racchiude innovazioni rivoluzionarie e un’esperienza d’uso eccezionale in un design elegante e raffinato. HONOR Magic Vs sarà il nostro primo smartphone pieghevole a debuttare sui mercati esteri e siamo certi che offrirà enormi progressi, trasformando il modo in cui le persone di tutto il mondo utilizzano i loro smartphone”.

Trattandosi di uno smartphone pieghevole, HONOR Magic Vs è dotato di una cerniera superleggera senza ingranaggi. Gli sviluppatori hanno lavorato per renderla estremamente resistente all’usura utilizzando materiali di grado aerospaziale. I test hanno sancito che la cerniera di HONOR Magic Vs è in grado di resistere a oltre 400.000 pieghe pari a 10 anni di utilizzo con oltre 100 aperture al giorno.

HONOR Magic Vs è il primo smartphone pieghevole dell’azienda, il produttore ha scelto di realizzare un flagship sotto tutti i punti di vista: design, hardware e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, il device può vantare un display esterno che permette di usare il Magic Vs da chiuso. Il pannello misura 6,45 pollici con un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando lo si apre a libro, il device si trasforma con un display interno da 7,9 pollici.

HONOR Magic Vs supporta una gamma di colori DCI-P3 al 100% e il refresh rate a 120Hz. Questa combinazione di elementi si rivela efficace per tutti coloro che usano lo smartphone per guardare film e serie TV ma anche per lavorare e sfruttare quindi il multitasking.

L’animo da falgship è supportato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano diversi tagli di memoria RAM e interna. È disponibile la versione con 8/256 GB di memorie oppure scegliere 12 GB di RAM con 256 o 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da una tripla ottica. Il sensore principale è il Sony IMX800 da 54MP a cui si affianca una fotocamera Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera da 8MP dotata di zoom ottico 3X. Grazie all’HONOR Image Engine il sistema di Intelligenza Artificiale proprietaria interviene per migliorare le immagini e la qualità generale delle foto e dei video.

La batteria da 5.000 mAh è la più grande nella categoria degli smartphone pieghevoli attualmente esistenti. Inoltre, la ricarica rapida a 66W consente di portare la batteria al 100% in soli 46 minuti.

HONOR Magic Vs è disponibile nelle colorazioni Arancione, Ciano e Nero. Al momento il preordine è attivo solo in Cina al prezzo di circa 1.000 euro al cambio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale.