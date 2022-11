Samsung utilizzerà sulla famiglia Galaxy S23 i SoC realizzati da Qualcomm. Il gigante Coreano ha abbandonato i SoC Exynos per smartphone e quindi il chipmkaer americano sarà presente sui device commercializzati in tutto il mondo.

Tuttavia, Samsung si differenzierà dal resto della concorrenza utilizzando una soluzione esclusiva che nessun altro produttore potrà adoperare. L’indiscrezione arriva direttamente da Ice Universe, noto leaker molto ben informato sulla novità provenienti da Samsung.

Come si può leggere nel suo Tweet, il produttore Coreano potrà contare su uno Snapdradon 8 Gen 2 in versione special edition. Infatti, Qualcomm fornirà a Samsung un SoC differente dalla versione standard e con frequenze di clock maggiorate.

Samsung’s special edition Snapdragon 8 Gen 2 (we don’t know its official name yet) CPU 3.2GHz→3.36GHz. Surprisingly, the GPU is also increased from 680MHz to 719MHz — Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2022

La frequenza operativa della CPU sarà di 3.36GHz, un valore di poco più alto rispetto a quella standard di 3.2GHZ. A giudicare dalle prime informazioni, questo Snapdragon 8 Gen 2 in versione custom sarà un’esclusiva Samsung.

Il dettaglio della frequenza operativa differente rispetto allo standard era già emersa nei recenti test benchmark effettuati sulla piattaforma Geekbench. I valori risultavano anomali rispetto a quelli tipici dello Snapdragon 8 Gen 2 ed ecco arrivare la conferma ufficiale sul motivo.

Tuttavia la CPU non sarà l’unico elemento overcloccato da Samsung. L’aumento delle frequenze operative si avrà anche sulla GPU che lavorerà a 719MHz invece che ai 680MHz standard. Non si tratta di cambiamenti drastici ma comunque CPU e GPU potranno esprimere una potenza maggiore che certamente migliorerà l’esperienza di utilizzo.

Resta da chiarire come Samsung andrà a dissipare il maggiore calore prodotto. Possiamo aspettarci l’utilizzo di sistemi di dissipazione passiva, come per esempio le camere di vapore. Non è da escludere anche l’introduzione di accessori per la dissipazione attiva come per esempio ventole da utilizzare quando si è impegnati in sessione di gaming.