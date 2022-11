LG Display ha annunciato una nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare i sistemi di infotainment presenti sulle autovetture. Il gigante tech, infatti, ha realizzato un display da inserire nelle console centrali delle macchine che funziona anche da speaker.

Per riprodurre i suoni, il display non è collegato a casse esterne ma vibrando è in grado di generare i suoni. In questo modo LG punta ad unire due tecnologie fondamentali in tutte le macchine e, al tempo stesso, risparmiare spazio e peso.

La tecnologia sviluppata da LG Display permetterà di semplificare un sistema che attualmente è comunque molto complesso. Il display vibrante non richiede le stesse attenzioni di un impianto audio convenzionale. Non è necessario usare magneti, bobine e griglie oltre a tutto ciò che è presente tradizionalmente in uno speaker.

LG Display sta lavorando ad una tecnologia audio e video che rivoluzionerà i sistema di infotainment delle vetture

Basterà invece realizzare un display classico a cui viene aggiunta una simil pellicola in grado vibrare. Questa pellicola agirà non solo sul pannello ma reagirà anche ai diversi materiali con cui è composta la vettura per creare un effetto 3D.

L’obiettivo di LG è quello di rendere l’esperienza audio totalmente immersiva e questa tecnologia sembra in grado di riuscirci. Tutta la vettura si trasformerà in uno speaker di alta qualità senza utilizzare alcun tipo di cassa.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni disponibili, ma ci aspettiamo il debutto ufficiale sulle prime vetture a partire dal 2023. Inoltre la prima dimostrazione pratica avverrà al CES 23 che si terrà a gennaio a Las Vegas, quindi non resta che attendere ancora qualche settimana.