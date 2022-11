Soltanto qualche mese fa il colosso sudcoreano Samsung ha presentato ufficialmente in Europa un nuovo entry-level della serie A. Si tratta di Samsung Galaxy A23 5G. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha presentato in Giappone una nuova versione di quest’ultimo con alcune differenze.

Samsung Galaxy A23 5G: l’azienda annuncia una nuova versione in Giappone

In queste ore è stata annunciata una nuova versione del Samsung Galaxy A23 5G per il mercato giapponese. Rispetto alla versione europea, qui troviamo alcune differenze. Cambia in primis il processore. Se sulla precedente versione c’è il soc Snapdragon 695 5G, a bordo del nuovo modello è presente un soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 700.

Oltre a questo, il nuovo smartphone può contare sulla certificazione di impermeabilità IP68, una feature davvero notevole per questa fascia di prezzo. Cambia poi leggermente la dimensione del display. Il nuovo Samsung Galaxy A23 5G dispone infatti di un display più piccolo, con una diagonale da 5.8 pollici. Un’ultima differenza di non poco conto risiede poi nel comparto fotografico. Se nel precedente avevamo tre fotocamere da 50, 2 e 2 MP, il nuovo modello presenta soltanto una fotocamera da 50 MP.

Le altre caratteristiche rimangono invece pressoché le stesse. Abbiamo una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 15W, il chip NFC per i pagamenti contacless e Android 12 a bordo con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, la OneUI 4.1.

Prezzi e disponibilità

La nuova versione dell’entry-level Samsung Galaxy A23 5G sarà distribuita per il momento per il mercato giapponese ad un prezzo al cambio di circa 223 euro.