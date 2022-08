Il colosso sudcoreano Samsung ha tolto silenziosamente i veli su un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy A23 5G, del quale ne avevamo già sentito parlare nel corso delle ultime settimane tramite l’arrivo di alcune certificazioni. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Samsung ufficializza il nuovo entry-level Samsung Galaxy A23 5G

Samsung ha dunque ufficializzato un nuovo smartphone entry-level. Il nuovo Samsung Galaxy A23 5G, in particolare, è alimentato da un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, sintratta del soc Snapdragon 695 che supporta le nuove reti di quinta generazione. È poi possibile scegliere tra diversi tagli di memoria, comprendenti 4, 6 o 8 GB di RAM e 64 o q28 GB di storage interno (espandibile comunque tramite scheda microSD).

Il comparto fotografico comprende poi ben quattro fotocamere. Il sensore principale è da 50 MP ed è accompagnato da un sensore grandangolare da 5 MP, da un sensore macro da 2 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera per i selfie è invece da 8 MP.

Dal punto di vista estetico troviamo sul fronte un Infinity-V Display con una diagonale da 6.6 pollici e in risoluzione FullHD+. Sul posteriore, invece, abbiamo un look piuttosto simile agli altri smartphone dell’azienda. Le altre caratteristiche tecniche di questo smartphone, infine, comprendono una batteria da ben 5000 mAh con ricarica rapida da 25W e il sistema operativo Android 12 con l’interfaccia utente One UI 4.1.

Per il momento Samsung non ha comunicato informazioni sui prezzi e sulla disponibilità del nuovo Samsung Galaxy A23 5G. Rimaniamo in attesa di ulteriori comunicazioni.