CoopVoce distrugge Iliad, TIM e Vodafone al Black Friday: giga senza limiti a 9 euro

Vi siete mai chiesti perché i gestori virtuali stanno riuscendo a mettere in difficoltà i grandi provider di sempre? Il discorso è semplice: questi riescono a mettere all’interno delle loro offerte contenuti a volontà, proprio come sta facendo vedere ultimamente CoopVoce. In basso c’è un assaggio dell’ultima soluzione lanciata.

CoopVoce: arriva una nuova offerta stratosferica che prende il nome di EVO Giga Unlimited, al suo interno c’è tutto con giga illimitati

Ora che CoopVoce sta probabilmente attraversando il suo miglior periodo in assoluto grazie alle promozioni mobili lanciate, intende certamente spingere sull’acceleratore. Il provider infatti vuole prendere al volo il momento, rendendo disponibile fino al 28 novembre una promozione stratosferica sul suo sito ufficiale.

Il nome da segnare è EVO Giga Unlimited, offerta che può essere attivata dunque solo durante questi giorni che rappresenta nel periodo del Black Friday. Le persone che sottoscriveranno l’offerta si ritroveranno di fronte a qualcosa di unico, ovvero ad una soluzione mobile che al suo interno offre minuti senza limiti per telefonare chiunque, 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto giga senza limiti per la navigazione sul web sotto la rete 4G di TIM.

Il prezzo attualmente resta di 9,90 € al mese, il quale durerà per sempre visto che il gestore non applica rimodulazioni future. Per rendere tutto possibile, dovrete completare attivazione e portabilità del numero direttamente dal sito online del gestore, scegliendo di ricevere la nuova scheda SIM a casa o presso uno dei punti vendita Coop. Sarà disponibile anche il formato eSIM per chi ha uno smartphone in grado di supportare tale servizio.