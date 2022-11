Gli utenti in possesso del visore Meta Quest 2 non potranno che essere entusiasti del nuovo prodotto realizzato da Turtle Beach. Il produttore ha avviato la commercializzazione del Fuel Compact VR Charging Station per migliorare l’usabilità del visore VR.

Infatti, il Fuel Compact VR Charging Station è un una stazione di ricarica che ha la duplice funzione di mantenere sempre carico il Meta Quest 2 e poterlo conservare nel miglior modo possibile.

Il case può ospitare il visore e i controller in modo tale da occupare quanto meno spazio possibile. In questo modo, sarà possibile averlo sempre a portata di mano e soprattutto trovare tutti gli accessori carichi e pronti all’utilizzo.

Turtle Beach vuole migliorare l’esperienza d’uso del Meta Quest 2 e per questo ha presentato ufficialmente la nuovissima base di ricarica Fuel Compact VR Charging

La soluzione escogitata da Turtle Beach, inoltre, integra due batterie in grado di garantire fino a 20 ore di utilizzo per i controller. Grazie al sistema a ricarica magnetica è possibile mantenere visore e i controller sempre in posizione, carichi e pronti all’uso.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “Il 2022 ha ulteriormente consolidato il marchio Turtle Beach come nel mondo degli accessori da gaming. Siamo il brand di cuffie più vendute, stiamo avendo ottimi risultati dal mercato dei controller e dei prodotti per la simulazione di alto livello, e con il lancio della stazione di ricarica Fuel VR vogliamo ampliare ulteriormente i nostri orizzonti. Quest’anno abbiamo ottenuto grandi risultati a sostegno della nostra visione di espandere Turtle Beach oltre il mondo degli headset. Abbiamo ampliato i nostri pluripremiati controller di gioco e i prodotti per la simulazione di volo, e ora la nostra nuova Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 manterrà l’attrezzatura dei giocatori VR alimentata e pronta all’uso, oltre a essere una soluzione di design, organizzata e salvaspazio.”

La Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 è disponibile sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato di vendita è di 79,99 euro.