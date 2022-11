Assassin’s Creed: Valhalla riceverà il suo aggiornamento finale il 6 dicembre 2022, dopo quasi due anni di sviluppo post-rilascio. L’ultimo capitolo, descritto da Ubisoft come ‘una conclusione toccante e intima della saga di Eivor’, sarà incluso nell’aggiornamento finale. Secondo l’annuncio, ‘questo epilogo legherà alcune delle trame sviluppate durante il gioco e chiuderà il tuo tempo tra i Raven Clan’.

L’aggiornamento consentirà inoltre ai giocatori di tenere sempre alzato il cappuccio di Eivor, anche quando non indossa un mantello. È un’opzione puramente cosmetica per coloro che preferiscono mantenere sempre la loro misteriosa aura di assassino e/o tenere i capelli asciutti sotto la pioggia.

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo aggiornamento arriva il 6 dicembre

Ubisoft ha anche fornito una spiegazione abbastanza dettagliata, per un grande editore, del motivo per cui l’aggiunta frequentemente richiesta di una funzionalità New Game+ non arriverà in Valhalla. Dopo aver studiato l’implementazione di quella funzione, il team è giunto alla conclusione che il gioco aveva poche opzioni per rendere la rigiocabilità unica e gratificante.

‘Comprendiamo che questa notizia sarà deludente; tuttavia, speriamo che i nuovi contenuti rilasciati negli ultimi mesi, comprese esperienze mai viste prima come Forgotten Saga, abbiano fornito un’esperienza emozionante e stimolante per coloro che cercano contenuti più rigiocabili’, ha affermato il team di sviluppo.

Valhalla è stata la terza major release da quando Ubisoft ha abbandonato i giochi principali di Assassin’s Creed dal suo programma di rilascio annuale dal 2009 al 2015. Ciò significa che, da AC: Origins nel 2017, i giochi AC sono stati rilasciati nel nuovo formato per quasi lo stesso tempo. come il vecchio. Molte persone credono che l’ampia varietà di contenuti rilasciati durante il mandato di Valhalla dimostri la forza del nuovo formato. Altri sperano che il prossimo capitolo della serie sarà un ritorno alla forma.