Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, ha pubblicato venerdì un sondaggio chiedendo agli utenti di votare se Trump debba o meno essere autorizzato a rientrare nella rete. Al sondaggio hanno partecipato poco più di 15 milioni di persone e il 51,8% di loro ha scelto di ripristinare l’accesso di Trump a Twitter. Il divieto sull’account di Trump è stato revocato non appena il sondaggio è stato chiuso sabato.

“La voce della gente è stata ascoltata. Musk ha detto in un tweet che Trump sarebbe stato ripristinato. “Vox Populi, Vox Dei”. La controversa restrizione emessa da Trump è stata attuata solo pochi giorni dopo i disordini avvenuti il ​​6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. Durante quei disordini, gli insurrezionalisti hanno cercato di alterare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 con mezzi violenti.

Elon Musk ha revocato già altri divieti

“Dopo un’attenta revisione dei recenti Tweet dell’account @realDonaldTrump e del contesto che li circonda – in particolare il modo in cui vengono ricevuti e interpretati dentro e fuori Twitter – abbiamo sospeso definitivamente l’account a causa del rischio di ulteriore incitamento alla violenza”, ha scritto Twitter in un post sul blog nel gennaio 2021.

Non è ancora noto se l’ex presidente tornerà davvero sulla piattaforma di social media nota come Twitter. Dopo la sua rimozione da importanti piattaforme di social media come Twitter e Facebook, il presidente Trump ha creato la propria rete di social media, che chiama Truth Social. Elon Musk ha già revocato i divieti su due account di spicco da quando ha preso il controllo di Twitter solo poche settimane fa. Questi resoconti erano The Babylon Bee, un giornale satirico conservatore, e Jordan Peterson. Inoltre, ha revocato la sospensione imposta a Kathy Griffin, una comica che aveva precedentemente impersonato Elon Musk su Twitter.