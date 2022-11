Very Mobile distrugge CoopVoce con 150GB a partire da 5 euro e un buono Amazon gratis

Sarà difficile per tutti i grandi gestori battere i provider virtuali che stanno salendo in auge ormai da diversi mesi. Il grande merito di questi ultimi è quello di riuscire a proporre ogni mese delle offerte che siano degna di nota sia per quanto riguarda il prezzo mensile che dura per sempre, sia per quanto riguarda poi i contenuti che non devono essere esigui.

Inoltre la grande caratteristica dei gestori virtuali come Very Mobile è quella di lanciare delle offerte che abbiano sempre lo stesso prezzo, senza che questo cambi mai. Inoltre tutti coloro che sceglieranno una delle offerte del gestore virtuale direttamente dal sito entro la fine di questo mese di novembre, potranno beneficiare di un grande regalo. Verrà infatti concesso un buono Amazon da 10 euro a tutti.

Very Mobile gioca alla grande le sue carte con due offerte strepitose ma anche con un regalo proveniente da Amazon per tutti

La prima delle offerte che potete trovare sul sito ufficiale di quella che comprende minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, messaggi senza limiti verso chiunque e 50 giga di connessione dati in 4G. Il prezzo corrisponde a soli 5,99 € al mese.

Basterà spendere poi 6,99 € al mese per avere 100 giga in 4G per navigare sul web insieme a minuti ed SMS senza limiti. Per arrivare a 150 giga di connessione dati invece dovrei spendere 7,99 € al mese. Sono compresi anche in questo caso minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. L’attivazione e la consegna della scheda risultano gratis per gli utenti.