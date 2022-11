Anycubic, il noto brand produttore di stampanti 3D, ha da poco annunciato l’arrivo di numerosi sconti e offerte dedicati agli eventi del Black Friday e del Cyber Monday. L’azienda renderà infatti disponibili svariati sconti sulle stazioni di lavaggio e cura e su tanti altri prodotti.

Anycubic, il noto brand di stampanti 3D lancia le offerte del Black Friday e del Cyber Monday

A partire dal 18 novembre e fino al prossimo 4 dicembre il noto brand di stampanti 3D Anycubic renderà disponibili tanti suoi prodotti in super offerta. I saldi dedicati al Black Friday e al Cyber Monday saranno disponibili su diversi store online, tra cui Aliexpress, Amazon, eBay e Walmart.

“Se avete adocchiato una stampante 3D, ora è arrivato il momento di non lasciarsela scappare!”, così ha dichiarato Jess Wu, ovvero il Director Sales di Anycubic e Marketing Center. “Siamo entusiasti di offrire varie combo di prodotti eccezionalmente convenienti. Allora perché non approfittare di queste offerte stagionali e acquistare una delle nostre numerose stampanti e fare scorta anche di materiali per la vostra stampante 3D?”

Per chi è nuovo in questo settore, è disponibile all’acquisto la stampante 3D FDM Anycubic Kobra Go. Quest’ultima ha una dimensione di stampa di 250 x 220 x 220 mm e può essere facilmente assemblata in stile “fai da te” e presenta il sistema di livellamento automatico Anycubic LeviQ, e questo rende questa stampante 3D ideale per chi è alle prime armi. La stampante è al momento offerta in sconto al seguente link a 189$. Sono inoltre disponibili anche le stampanti Anycubic Kobra Plus and Anycubic Kora Max sempre a dei prezzi convenienti. Ecco poi le altre stampanti 3D in sconto:

• Anycubic Photon M3 Max con una dimensione di stampa di 300 x 298 x 164 mm a questo link ad un prezzo scontato di 949$

• Anycubic Photon M3 Premium con Anycubic LighTurbo 2.0 per una grande precisione a questo link ad un prezzo scontato di 619$

• Anycubic Wash & cure 2.0 a questo link a 99$

• Anycubic Photon M3 Plus a questo link a $419

• Anycubic Photon Mono X a questo link a $279

Per gli ordini superiori a 200$ e utilizzando come metodo di pagamento Paypal è inoltre possibile ottenere un ulteriore sconto del 20% utilizzando il codice PAYPAL.