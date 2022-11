I giocatori di Pokémon Scarlet e Pokémon Violet che hanno preordinato il gioco possono ricevere un Pikachu di tipo Terra volante con un piccolo berretto con dei palloncini di cristallo attaccati. Pikachu normalmente non ha accesso alla mossa di tipo volante Volo.

Oltre a preordinare Scarlet e Violet, ci sono altre due condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere questo Pikachu unico: devi essere in grado di connetterti a Internet e devi aver sbloccato il Poké Portal al Pokémon Center quando hai giocato per un periodo compreso tra un’ora e mezz’ora e un’ora intera e mezza.

Pokèmon Scarlet e Violet, ecco come ottenere Pikachu

Per accedere al menu, utilizzare il pulsante X. Seleziona Poké Portal, quindi scegli Regalo misterioso dal menu che appare. Successivamente, sceglierai il pulsante Passa attraverso Internet e, da quel momento in poi, la pagina successiva ti darà la possibilità di selezionare ‘Regalo Pikachu di tipo Terra volante’. Per sceglierlo, premi il pulsante A. Le tue scatole riceveranno presto un Pikachu addobbato di palloncini e al livello 5! Apparirà come un normale Pikachu man mano che diventerà più diffuso durante il gioco. I palloncini diventeranno visibili, tuttavia, dopo il completamento del processo.

Pikachu è l’unico Pokémon disponibile come regalo misterioso al momento, ma probabilmente ce ne saranno altri in futuro. Per quanto riguarda gli eventi speciali, The Pokémon Company ospiterà un Black Crystal Tera Raid Battle con Charizard dall’1 al 4 dicembre e dal 15 al 18 dicembre. Tuttavia, dovrai completare un raid per ottenere quei Black Crystal Tera Raid Battles; non sono regali misteriosi gratuiti. E la partecipazione ai raid è necessaria per catturare Charizard.