Questa tendenza continua ora che la patch di sicurezza di novembre 2022 sta raggiungendo i dispositivi nel mondo. Nel corso degli ultimi anni, Samsung si è guadagnata una solida reputazione per il rilascio di aggiornamenti software tempestivi e coerenti, e questa tendenza continua ora che la patch sta raggiungendo i dispositivi negli Stati Uniti. Il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 sono stati i primi a dare il via a questa ondata di miglioramenti all’inizio di questo mese.

Entrambi questi smartphone sono tra i modelli di punta più attuali di Samsung. Sono stati rapidamente seguiti dai pieghevoli dell’anno precedente e dal Verizon Note 10 in rapida successione. La versione più recente risolve una serie di difetti segnalati in precedenza e migliora le prestazioni complessive del sistema oltre a difendersi dalle minacce alla sicurezza più attuali.

Galaxy S22 e Z Flip 4 si aggiornano

In questo momento, sembra essere disponibile su tutte le reti per le versioni sbloccate dei telefoni Z Fold 3, Z Fold 4, Z Flip 3 e Z Flip 4, nonché Verizon Note 10. Questo arriva sulla scia dell’aggiornamento più recente, che è stato distribuito ai dispositivi europei Fold 4 e Flip 4 solo pochi giorni prima in Irlanda, prima di essere inviato al resto delle aree europee.

Si prevede che la patch di novembre 2022 inizierà a essere distribuita su più dispositivi Galaxy su tutti i principali operatori nel corso delle prossime settimane. Al momento l’aggiornamento sembra essere sottoscritto agli Stati Uniti ma dovrebbe espandersi negli altri paesi a breve, quindi aspettatevi un nuovo update a breve.